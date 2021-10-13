Минздрав разрешил проведение второй фазы испытаний вакцины от ковида в виде спрея

Отмечается, что исследования препарата "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") будут проходить на базе научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. В них примут участие 500 взрослых добровольцев.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Такая форма препарата имеет одно важное превосходство перед инъекционными — отсутствие побочных эффектов. При этом зарегистрирован спрей может быть в 2022 году. В августе текущего года были завершены доклинические испытания такой вакцины.