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Минздрав разрешил проведение второй фазы испытаний вакцины от ковида в виде спрея

Исследования препарата будут вестись на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. В них примут участие 500 добровольцев.

13 октября, 09:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Министерство здравоохранения России выдало центру Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Об этом свидетельствуют данные соответствующего реестра.

Отмечается, что исследования препарата "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") будут проходить на базе научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. В них примут участие 500 взрослых добровольцев.

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Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Такая форма препарата имеет одно важное превосходство перед инъекционными — отсутствие побочных эффектов. При этом зарегистрирован спрей может быть в 2022 году. В августе текущего года были завершены доклинические испытания такой вакцины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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