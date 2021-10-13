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В России снова зафиксировали новый максимум смертей от ковида

За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 219 329 летальных исходов.

13 октября, 08:53
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

За сутки в России от коронавируса умерло 984 пациента — это новый максимум с начала пандемии. При этом уже восьмой день подряд в стране фиксируют более 900 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 219 329 летальных исходов.

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Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7, 8, 9, 10, 11 и 12 октября число летальных исходов также превысило 900. В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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