В России снова зафиксировали новый максимум смертей от ковида
За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 219 329 летальных исходов.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
За сутки в России от коронавируса умерло 984 пациента — это новый максимум с начала пандемии. При этом уже восьмой день подряд в стране фиксируют более 900 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 219 329 летальных исходов.
Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7, 8, 9, 10, 11 и 12 октября число летальных исходов также превысило 900. В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов.
Комментариев: 0