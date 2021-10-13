В Кремле заявили, что силовым структурам доступны данные пользователей "Госуслуг"

Силовые структуры имеют доступ к паспортным данным и фотографиям россиян, которые загружены на портал "Госуслуги". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мэрия Москвы намерена передать загруженные на mos.ru фото граждан в систему распознавания лиц, которую используют правоохранители.

"Все данные, которые содержатся на "Госуслугах", и так прозрачны и доступны по закону для силовых структур. Все паспортные данные доступны для силовых структур. Там есть и фотографии и так далее. Здесь на самом деле ничего такого в этом нет", — сказал Песков.