Московских автоинспекторов подключат к дорожным камерам и нейросетям

В 2022 году в столице будет внедрён софт для управления дорожными камерами. В его разработку вложат 180 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что ЦОДД объявил тендер по модернизации "автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений". На планшеты сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД), Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), "Моспаркинга" (АМПП) будет установлено приложение "Перехват". С его помощью появится возможность подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить машину, находящуюся в розыске, а также остановить её для проверки.

Сейчас при распознании подозрительной машины информация поступает в единую "диспетчерскую", а уже оттуда направляется сигнал сотрудникам ДПС, пояснили в ЦОДД. А с новым софтом процесс упростится. До конца этого года его должны будут протестировать, а в 2022-м планируется внедрение программы.

"Если инспекторы будут подключаться к камерам и работать адресно по конкретным машинам, пользы от этого будет гораздо больше, чем отослать 500 автоматических штрафов в пустоту. Законопослушных водителей надо, по большому счёту, оставить в покое и заниматься только вот такими нарушителями", — объяснил координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

По его словам, эффективность "Перехвата" будет зависеть от количества сотрудников ДПС, которые смогут сработаться с новыми технологиями. Он также отметил, что в ЦОДД планируют внедрение активного использования возможностей нейросети. В том числе речь идёт о распознавании частично закрытого номерного знака. Предполагается, что камера сможет сопоставить и проанализировать все имеющиеся данные и восстановить буквенно-цифровое сочетание.