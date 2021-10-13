Песков счёл недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17

Призывы к России по делу рухнувшего в 2014 году малайзийского "боинга" являются недопустимыми и абсолютно неуместными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Накануне на сайте офиса президента Украины появился релиз, в котором Киев и Брюссель обратились к Москве, потребовав "приложить максимальные усилия для привлечения виновных" в трагедии к ответственности.

"Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но, опять же, подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что всё-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что якобы в расследовании всё идёт к тому, что Россию обвинят в причастности к трагедии, а именно военных 53-й Зенитно-ракетной бригады из Курска, Песков отметил, что никаких вердиктов на этот счёт нет, и призвал реагировать на новости по мере их поступления.