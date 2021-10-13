Момент смертельного ДТП с электросамокатчиком и "газелью" в Москве попал на видео

Мужчина зацепил заднюю часть автомобиля, когда тот поворачивал на перекрёстке, упал на асфальт и пролетел несколько метров. От полученных травм пострадавший скончался.