Момент смертельного ДТП с электросамокатчиком и "газелью" в Москве попал на видео
Мужчина зацепил заднюю часть автомобиля, когда тот поворачивал на перекрёстке, упал на асфальт и пролетел несколько метров. От полученных травм пострадавший скончался.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Момент смертельного ДТП с электросамокатчиком и грузовиком в Москве попал на видео. Видео © Telegram / SHOT
На камеры видеонаблюдения попал момент смертельного ДТП на востоке Москвы с участием мужчины на электросамокате и "газели". На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что погибший гнал по середине дороги на достаточно большой скорости.
На перекрёстке, продолжая ехать прямо, электросамокатчик задел заднюю часть грузового автомобиля, который поворачивал налево. Из-за этого он потерял управление, упал на асфальт и пролетел несколько метров. Мужчина скончался от полученных травм. Как сообщает столичная Госавтоинспекция, инцидент произошёл на пересечении улиц Байкальской и Иркутской.
Ранее Лайф рассказывал, что Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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