Песков: Крым не должен быть темой для обсуждения между ЕС и Украиной
Также представитель Кремля заметил, что российских военных на юго-востоке Незалежной не было и нет.
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Тема Крыма не должна подниматься для обсуждения между Украиной и Евросоюзом, эта позиция Кремля хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Крым не должен быть темой для обсуждения между ЕС и Украиной. Эта наша позиция хорошо известная", — сказал он, комментируя совместное заявление Евросоюза и Незалежной о том, что Россия должна вывести свою военную группировку из Крыма и взять ответственность за ситуацию на юго-востоке Украины.
Представитель Кремля уточнил, что никаких российских военных на территории соседнего государства не было и нет. Сама Незалежная должна в первую очередь разобраться с положением дел в Донбассе, и сделать это возможно только с выполнением минского комплекса мер, добавил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что крымского вопроса для Кремля в разговоре с Киевом не существует. Об этом он сказал, комментируя заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова за "пять минут".
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