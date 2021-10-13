Тема Крыма не должна подниматься для обсуждения между Украиной и Евросоюзом, эта позиция Кремля хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Крым не должен быть темой для обсуждения между ЕС и Украиной. Эта наша позиция хорошо известная", — сказал он, комментируя совместное заявление Евросоюза и Незалежной о том, что Россия должна вывести свою военную группировку из Крыма и взять ответственность за ситуацию на юго-востоке Украины.