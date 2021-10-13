В Кремле назвали условия продолжения транзита газа в Европу через Украину

Для того чтобы Россия продолжила транзит газа в Европу через Украину, необходимо, чтобы европейские компании заключили с Москвой новые долгосрочные договорённости о поставках с учётом потребностей в голубом топливе. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы кто-то это купил. И это наши покупатели в ЕС. <...> Путин неоднократно говорил, что если будут покупать, увеличивать контракты и, конечно, если Украина будет давать конкурентноспособные коммерческие предложения, то всё продолжит работать", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что Россия выполняет все транзитные договорённости и обязательства по этому вопросу.