В Кремле назвали условия продолжения транзита газа в Европу через Украину
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва выполняет все свои транзитные обязательства.
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Для того чтобы Россия продолжила транзит газа в Европу через Украину, необходимо, чтобы европейские компании заключили с Москвой новые долгосрочные договорённости о поставках с учётом потребностей в голубом топливе. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы кто-то это купил. И это наши покупатели в ЕС. <...> Путин неоднократно говорил, что если будут покупать, увеличивать контракты и, конечно, если Украина будет давать конкурентноспособные коммерческие предложения, то всё продолжит работать", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он подчеркнул, что Россия выполняет все транзитные договорённости и обязательства по этому вопросу.
Напомним, накануне, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". А ранее президент РФ Владимир Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита газа в Европу. Кроме того, он подчеркнул, что "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку топлива через Незалежную на 8%. Российский лидер указал, что можно с уверенностью говорить о том, что РФ превышает свои обязательства по украинскому транзиту.
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