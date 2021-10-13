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Песков опроверг связь отставки Миронова с результатами "Единой России" в Ярославской области

По словам представителя Кремля, в этом регионе у партии власти традиционно "пониже результативность". Но это не влияет на кадровые решения.

13 октября, 09:24
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел прямой связи между отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и результатами "Единой России" в регионе на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом он заявил в беседе с журналистами в среду, 13 октября.

"Есть регионы, где партия "Единая Россия" пользуется большей популярностью, есть регионы, где она пользуется меньшей популярностью", — заметил представитель Кремля.

При этом Песков признал, что Ярославская область относится к тем регионам, где традиционно у "Единой России" "чуть пониже результативность".

"Это тот регион, где партии нужно будет сконцентрировать больше усилий в дальнейшем",  добавил он.

Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Михаила Евраева врио главы Ярославской области

Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Михаила Евраева врио главы Ярославской области

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области. Прежний руководитель региона Дмитрий Миронов оставил свой пост и стал помощником главы государства.

А до этого Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его переходом в Госдуму. В нижней палате парламента он возглавил созданную фракцию партии "Единая Россия".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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