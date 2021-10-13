Песков опроверг связь отставки Миронова с результатами "Единой России" в Ярославской области
По словам представителя Кремля, в этом регионе у партии власти традиционно "пониже результативность". Но это не влияет на кадровые решения.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел прямой связи между отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и результатами "Единой России" в регионе на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом он заявил в беседе с журналистами в среду, 13 октября.
"Есть регионы, где партия "Единая Россия" пользуется большей популярностью, есть регионы, где она пользуется меньшей популярностью", — заметил представитель Кремля.
При этом Песков признал, что Ярославская область относится к тем регионам, где традиционно у "Единой России" "чуть пониже результативность".
"Это тот регион, где партии нужно будет сконцентрировать больше усилий в дальнейшем", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области. Прежний руководитель региона Дмитрий Миронов оставил свой пост и стал помощником главы государства.
А до этого Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его переходом в Госдуму. В нижней палате парламента он возглавил созданную фракцию партии "Единая Россия".
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