Песков опроверг связь отставки Миронова с результатами "Единой России" в Ярославской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел прямой связи между отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и результатами "Единой России" в регионе на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом он заявил в беседе с журналистами в среду, 13 октября.

"Есть регионы, где партия "Единая Россия" пользуется большей популярностью, есть регионы, где она пользуется меньшей популярностью", — заметил представитель Кремля.

При этом Песков признал, что Ярославская область относится к тем регионам, где традиционно у "Единой России" "чуть пониже результативность".