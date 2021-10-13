Кремль считает контакты с Нуланд в Москве своевременными и необходимыми
А вот результативность этих переговоров, по мнению Пескова, должна оценивать принимающая сторона, то есть МИД.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В Кремле считают своевременными и необходимыми контакты России и США, в том числе и переговоры заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Москве. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе. Именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить — важно", — сформулировал свою позицию он.
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Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.
В американской администрации тоже назвали переговоры Нуланд в Москве достаточно продуктивными. При этом примеров каких-то конкретных договорённостей или подробностей консультаций в Белом доме не привели.
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