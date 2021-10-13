Напавший с оружием на полицейских у дежурной части в Москве хотел, чтобы его убили
На преступление Константин пошёл из-за проблем в семье и ощущения собственной ненужности, однако правоохранители сумели обезвредить злоумышленника.
Константин Б. Фото © Ok.ru
Направивший пистолет на сотрудников отдела полиции на востоке Москвы 50-летний Константин Б. хотел, чтобы правоохранители его убили. По данным Лайфа, у мужчины была длительная депрессия, однако наложить на себя руки он не мог, так как считал это грехом.
Как москвич объяснил следователям, отношения в его семье были не самые идеальные, из-за чего мужчина чувствовал себя ненужным. Накануне он взял с собой заряженный огнестрельный пистолет, оказавшийся самодельной переделкой из сигнального пистолета МР-371, и накидался алкоголя в кафе неподалёку от дежурной части. Решившись, Константин отправился туда, достал оружие и планировал умереть от пули полицейских, однако те приказали злоумышленнику поднять руки вверх и обезвредили.
В настоящий момент Константин задержан, ему предъявлено обвинение.
Напомним, всё произошло вечером 12 октября возле отдела полиции по столичному району Преображенское. После случившегося в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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