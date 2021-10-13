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В Киеве потребовали от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече Путина и Зеленского

Украина к таким переговорам готова, заметил глава МИД страны Кулеба и выступил с предложением, где их можно провести.

13 октября, 09:08
<p>Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru</p>

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Киев ждёт от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, она могла бы пройти в рамках "нормандского формата". Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Сейчас мы ждём от РФ чёткий ответ — готовы они встречаться или нет. Эта встреча может состояться в рамках "нормандского саммита", если такой будет проведён, а мы хотим его проведения в ближайшее время", — сказал дипломат на брифинге.

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Глава МИД Незалежной заметил, что ежедневно получает комментарии о перспективах подобной встречи, Киев же в свою очередь готов к ней. Она, заметил Кулеба, может пройти как в рамках формата, так и отдельно, но, главное, Россия должна дать понять, будет ли мероприятие проведено, добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил повестку встречи Путина и Зеленского и саммита "нормандской четвёрки". Он напомнил, что переговоры лидеров двух государств пройдут при наличии тем для обсуждения, однако тема Крыма подниматься на них не будет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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