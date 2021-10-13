В Киеве потребовали от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече Путина и Зеленского

Киев ждёт от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, она могла бы пройти в рамках "нормандского формата". Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Сейчас мы ждём от РФ чёткий ответ — готовы они встречаться или нет. Эта встреча может состояться в рамках "нормандского саммита", если такой будет проведён, а мы хотим его проведения в ближайшее время", — сказал дипломат на брифинге.