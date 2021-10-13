В Черногории обнародовали список иностранцев, получивших гражданство за инвестиции

Преимущественно в нём фигурируют россияне, украинцы и китайцы. Речь идёт о 48 заявителях и 118 членах их семей.

Министерство внутренних дел Черногории опубликовало список людей, которые получили гражданство в обмен на инвестиции. Документ появился на сайте ведомства и был обнародован по запросу неправительственной организации Cegas, которая теперь обязана перечислить девять евро на счёт бюджета страны в качестве оплаты пошлины.

Отмечается, что список граждан Черногории пополнился именами 166 человек, это преимущественно граждане России, Украины, Китая и США. Среди них 48 заявителей и 118 членов их семей. Личные данные людей закрашены чёрным цветом, но их имена и места рождения известны.