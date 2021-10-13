В Черногории обнародовали список иностранцев, получивших гражданство за инвестиции

Министерство внутренних дел Черногории опубликовало список людей, которые получили гражданство в обмен на инвестиции. Документ появился на сайте ведомства и был обнародован по запросу неправительственной организации Cegas, которая теперь обязана перечислить девять евро на счёт бюджета страны в качестве оплаты пошлины.

Отмечается, что список граждан Черногории пополнился именами 166 человек, это преимущественно граждане России, Украины, Китая и США. Среди них 48 заявителей и 118 членов их семей. Личные данные людей закрашены чёрным цветом, но их имена и места рождения известны.

Ранее представители Евросоюза неоднократно указывали властям Черногории на недопустимость продолжения программы "экономического гражданства", и страна обязалась закрыть её. Отметим, что программу запустили в 2019 году. Власти надеялись продать две тысячи паспортов и получить за это 4,8 миллиарда евро. Заинтересованные в получении гражданства Черногории должны были вложить 250 тысяч евро в один из проектов развития в отстающей части страны, одобренный правительством, или 450 тысяч евро — в проект в экономически развитом регионе. Кроме того, за каждую заявку правительство взимало ещё 100 тысяч евро.