В Черногории обнародовали список иностранцев, получивших гражданство за инвестиции
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Преимущественно в нём фигурируют россияне, украинцы и китайцы. Речь идёт о 48 заявителях и 118 членах их семей.
Министерство внутренних дел Черногории опубликовало список людей, которые получили гражданство в обмен на инвестиции. Документ появился на сайте ведомства и был обнародован по запросу неправительственной организации Cegas, которая теперь обязана перечислить девять евро на счёт бюджета страны в качестве оплаты пошлины.
Отмечается, что список граждан Черногории пополнился именами 166 человек, это преимущественно граждане России, Украины, Китая и США. Среди них 48 заявителей и 118 членов их семей. Личные данные людей закрашены чёрным цветом, но их имена и места рождения известны.
Ранее представители Евросоюза неоднократно указывали властям Черногории на недопустимость продолжения программы "экономического гражданства", и страна обязалась закрыть её. Отметим, что программу запустили в 2019 году. Власти надеялись продать две тысячи паспортов и получить за это 4,8 миллиарда евро. Заинтересованные в получении гражданства Черногории должны были вложить 250 тысяч евро в один из проектов развития в отстающей части страны, одобренный правительством, или 450 тысяч евро — в проект в экономически развитом регионе. Кроме того, за каждую заявку правительство взимало ещё 100 тысяч евро.