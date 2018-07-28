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Регион
Опубликовано 28 июля 2018, 10:44

В Черногории решили продавать гражданство

Фото: &copy; Flickr/Lassi Kurkij&auml;rvi

Фото: © Flickr/Lassi Kurkijärvi

Участие в программе будет доступно для двух тысяч человек из стран, не входящих в Евросоюз, и только на протяжении трёх лет.

Черногорское правительство выступило с инициативой запустить с 1 октября программу предоставления иностранцам гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает газета DAN.

Стоимость паспорта будет варьироваться от 350 тысяч евро до 550 тысяч. Вырученные с "продажи" гражданства деньги пойдут в фонд развития отстающих регионов Черногории.

Участие в программе будет доступно для двух тысяч человек из стран, которые не входят в ЕС, и только на протяжении трёх лет.

Паспорта будет "продавать" специальное агентство, которое также будет отвечать за рекламу, продвижение программы и поиски потенциальных инвеститоров. Таким образом черногорские власти хотят пополнить бюджет государства на 4,8 миллиарда долларов.

Ранее появился рейтинг из десяти государств, где можно получить гражданство, инвестировав средства в их экономику. Самый дорогой — австрийский паспорт, а дешевле всего купить гражданство Сент-Люсии, Доминики и государства Антигуа и Барбуда.

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Владислав Фёдоров
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