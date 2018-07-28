В Черногории решили продавать гражданство

Участие в программе будет доступно для двух тысяч человек из стран, не входящих в Евросоюз, и только на протяжении трёх лет.

Черногорское правительство выступило с инициативой запустить с 1 октября программу предоставления иностранцам гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает газета DAN.

Стоимость паспорта будет варьироваться от 350 тысяч евро до 550 тысяч. Вырученные с "продажи" гражданства деньги пойдут в фонд развития отстающих регионов Черногории.

Участие в программе будет доступно для двух тысяч человек из стран, которые не входят в ЕС, и только на протяжении трёх лет.

Паспорта будет "продавать" специальное агентство, которое также будет отвечать за рекламу, продвижение программы и поиски потенциальных инвеститоров. Таким образом черногорские власти хотят пополнить бюджет государства на 4,8 миллиарда долларов.