В Черногории решили продавать гражданство
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Участие в программе будет доступно для двух тысяч человек из стран, не входящих в Евросоюз, и только на протяжении трёх лет.
Черногорское правительство выступило с инициативой запустить с 1 октября программу предоставления иностранцам гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает газета DAN.
Стоимость паспорта будет варьироваться от 350 тысяч евро до 550 тысяч. Вырученные с "продажи" гражданства деньги пойдут в фонд развития отстающих регионов Черногории.
Участие в программе будет доступно для двух тысяч человек из стран, которые не входят в ЕС, и только на протяжении трёх лет.
Паспорта будет "продавать" специальное агентство, которое также будет отвечать за рекламу, продвижение программы и поиски потенциальных инвеститоров. Таким образом черногорские власти хотят пополнить бюджет государства на 4,8 миллиарда долларов.
Ранее появился рейтинг из десяти государств, где можно получить гражданство, инвестировав средства в их экономику. Самый дорогой — австрийский паспорт, а дешевле всего купить гражданство Сент-Люсии, Доминики и государства Антигуа и Барбуда.