В Новосибирске огромная яма "поглотила" два автомобиля

В Новосибирске асфальт "поглотил" два автомобиля — они провалились в огромную яму. Видео © LIFE

Два автомобиля провалились под землю рядом с бизнес-центром в Новосибирске. Туда же мог попасть и "лексус", однако, как видно на кадрах, ему повезло.

Всё произошло на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. По словам очевидцев, водителей в этот момент в салонах не было, всё случилось на парковке. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Однако на видео заметно, как из ямы валит пар.