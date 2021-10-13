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В Новосибирске огромная яма "поглотила" два автомобиля

Водителей в этот момент в машинах не было, ведь всё произошло на парковке. Авто оказались повреждены, но никто из людей не пострадал.

13 октября, 09:19

Скриншот видео © LIFE

В Новосибирске асфальт "поглотил" два автомобиля — они провалились в огромную яму. Видео © LIFE

Два автомобиля провалились под землю рядом с бизнес-центром в Новосибирске. Туда же мог попасть и "лексус", однако, как видно на кадрах, ему повезло.

Всё произошло на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. По словам очевидцев, водителей в этот момент в салонах не было, всё случилось на парковке. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Однако на видео заметно, как из ямы валит пар.

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Ранее Лайф рассказывал, что в центре Уфы такси провалилось в образовавшуюся после ливня трёхметровую яму. Выбраться из машины водителю помогли приехавшие на место происшествия инспекторы ДПС. К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась, он отделался лишь лёгким испугом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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