В Новосибирске огромная яма "поглотила" два автомобиля
Водителей в этот момент в машинах не было, ведь всё произошло на парковке. Авто оказались повреждены, но никто из людей не пострадал.
Скриншот видео © LIFE
В Новосибирске асфальт "поглотил" два автомобиля — они провалились в огромную яму. Видео © LIFE
Два автомобиля провалились под землю рядом с бизнес-центром в Новосибирске. Туда же мог попасть и "лексус", однако, как видно на кадрах, ему повезло.
Всё произошло на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. По словам очевидцев, водителей в этот момент в салонах не было, всё случилось на парковке. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Однако на видео заметно, как из ямы валит пар.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Уфы такси провалилось в образовавшуюся после ливня трёхметровую яму. Выбраться из машины водителю помогли приехавшие на место происшествия инспекторы ДПС. К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась, он отделался лишь лёгким испугом.
Комментариев: 0