Песков заявил о "слишком больших авгиевых конюшнях" в отношениях РФ и США

Прорывные договорённости России и США в короткие сроки маловероятны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Москву.

"Не нужно сетовать, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договорённости, вряд ли это возможно. Слишком большие у наших двусторонних отношений авгиевы конюшни, их не разгребёшь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны", — отметил представитель Кремля.

По его словам, эти контакты осуществляются "в продолжение духа Женевы" (саммита Владимира Путина и Джо Байдена) и сейчас это развитие двусторонних отношений можно оценивать как положительное.

Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.