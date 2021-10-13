В Кремле назвали сведением политических счётов обвинения в адрес Медведчука

Обвинения, которые власти Украины выдвигают в адрес Виктора Медведчука, являются не чем иным, как сведением Киевом политических счётов с конкурентом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что Москва осуждает подобную практику.

"Мы с самого начала сказали: всё, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счётов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране", — указали в Кремле.