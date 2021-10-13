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В Кремле назвали сведением политических счётов обвинения в адрес Медведчука

Накануне киевский суд отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" под круглосуточный домашний арест.

13 октября, 09:24

Фото © ТАСС / Марченко Анна

Обвинения, которые власти Украины выдвигают в адрес Виктора Медведчука, являются не чем иным, как сведением Киевом политических счётов с конкурентом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что Москва осуждает подобную практику.

"Мы с самого начала сказали: всё, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счётов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране", — указали в Кремле.

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Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Сам политик назвал дело сфабрикованным, доказательства прокуроров — недостаточными, а уголовное преследование — незаконным. Как считает Медведчук, указания суду поступают из офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, потому рассчитывать на честность сотрудников инстанции сложно.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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