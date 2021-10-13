В Кремле назвали сведением политических счётов обвинения в адрес Медведчука
Накануне киевский суд отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" под круглосуточный домашний арест.
Фото © ТАСС / Марченко Анна
Обвинения, которые власти Украины выдвигают в адрес Виктора Медведчука, являются не чем иным, как сведением Киевом политических счётов с конкурентом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что Москва осуждает подобную практику.
"Мы с самого начала сказали: всё, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счётов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране", — указали в Кремле.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Сам политик назвал дело сфабрикованным, доказательства прокуроров — недостаточными, а уголовное преследование — незаконным. Как считает Медведчук, указания суду поступают из офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, потому рассчитывать на честность сотрудников инстанции сложно.
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