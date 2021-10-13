Песков: Россия увеличила поставки газа в Европу до возможного максимума

Поставки газа из России в Европу увеличены по максимуму по имеющимся контрактам. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объёмы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что власти Полтавской и Закарпатской областей Украины объявили режим чрезвычайной ситуации из-за газа. Отопительный сезон оказался под угрозой из-за поставщиков, которые выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива до повышения цен, а теперь отказываются это делать, поскольку сейчас его стоимость оказалась значительно ниже рыночной.