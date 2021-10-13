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Песков: Россия увеличила поставки газа в Европу до возможного максимума

Выполнение контрактных обязательств со своей стороны в Кремле оценили как "безукоризненное".

13 октября, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Daniel Reinhardt / dpa</p>

Фото © ТАСС / Daniel Reinhardt / dpa

Поставки газа из России в Европу увеличены по максимуму по имеющимся контрактам. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объёмы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", — подчеркнул представитель Кремля.

В Кремле назвали условия продолжения транзита газа в Европу через Украину

В Кремле назвали условия продолжения транзита газа в Европу через Украину

Ранее Лайф сообщал, что власти Полтавской и Закарпатской областей Украины объявили режим чрезвычайной ситуации из-за газа. Отопительный сезон оказался под угрозой из-за поставщиков, которые выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива до повышения цен, а теперь отказываются это делать, поскольку сейчас его стоимость оказалась значительно ниже рыночной.

На днях о чрезвычайной ситуации в регионе заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, больницы, школы и детсады в городе остались без отопления из-за высоких цен на газ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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