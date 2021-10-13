Киев должен сам разобраться в ситуации на юго-востоке Украины, считают в Кремле
При этом российские власти убеждены, что никакого другого способа урегулировать обстановку в регионе, кроме минского комплекса мер, не существует.
Фото © ТАСС / Драчев Виктор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС — Украина о том, что наша страна якобы "должна признать свою ответственность" в качестве стороны конфликта в Донбассе. По словам представителя Кремля, Киев должен сам разобраться в ситуации на юго-востоке Украины, а российских военных подразделений в этом регионе никогда не было и нет.
"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на Юго-востоке, а сделать это можно только путём имплементации минского комплекса мер", — указал представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Зеленский обсудил с Меркель и Макроном пути решения конфликта в Донбассе в понедельник, 11 октября. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.
Комментариев: 0