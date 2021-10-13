Киев должен сам разобраться в ситуации на юго-востоке Украины, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС — Украина о том, что наша страна якобы "должна признать свою ответственность" в качестве стороны конфликта в Донбассе. По словам представителя Кремля, Киев должен сам разобраться в ситуации на юго-востоке Украины, а российских военных подразделений в этом регионе никогда не было и нет.

"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на Юго-востоке, а сделать это можно только путём имплементации минского комплекса мер", — указал представитель Кремля.