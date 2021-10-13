Власти Москвы опровергли сообщения о передаче полиции фото пользователей mos.ru

Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о том, что загруженные на портал mos.ru фотографии пользователей хотят передавать в систему распознавания лиц. Как отметили в Департаменте информационных технологий, эта информация не соответствует действительности.

Там подчеркнули, что загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru.

"Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru. ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации", — цитирует РИА "Новости" сообщение департамента.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должна ли информация, загружаемая на такие порталы, быть прозрачной для силовых ведомств, заявил, что правоохранительные органы РФ по закону имеют доступ к паспортным и другим данным граждан на порталах госуслуг.

"Все данные, которые содержатся на "Госуслугах", они и так прозрачны, они доступны по закону для силовых структур. На самом-то деле ничего такого в этом нет", — отметил Песков.