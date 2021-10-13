Крымчанин решил отомстить жене за развод и попытался сжечь четырёхлетнего сына
Сейчас малыш находится в больнице с жуткими ожогами. А на его горе-папашу завели уголовное дело. Мужчина тоже госпитализирован, за ним следят полицейские.
Фото © Instagram / edieshka888
В крымской Алуште мужчина насильно забрал у бывшей супруги четырёхлетнего сына и пытался его сжечь. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.
"6 октября текущего года мужчина забрал у бывшей супруги своего четырёхлетнего сына, с которым они отправились к озеру в районе села Лучистое. Находясь в автомобиле ВАЗ, мужчина осуществил поджог транспортного средства, в результате чего причинил ожоги себе и малолетнему сыну", — уточняется в релизе ведомства.
После случившегося мальчика и его горе-отца госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние оценивают как стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. Мужчина также находится на лечении в больнице под охраной сотрудников полиции.
По словам матери мальчика, бывший супруг забрал малыша насильно, после чего стал шантажировать женщину и запугивать её расправой. Она отметила, что всё это неадекват делал, желая отомстить за развод. Супружеская пара прожила вместе пять лет, которые, подчеркнула мать ребёнка, прошли в тирании. Женщина добавила, что до случившегося экс-супруг уже угрожал ей, шантажировал, рассылал её интимные фото, а также избивал и унижал. При этом она ранее обращалась к правоохранителям, однако результата это не дало.
"Ребёнок почти двое суток был без медпомощи, а потом ещё и скрывали его от меня! Эй, родственники, которые кричат: "Ну мы же всё равно сообщили!" Да, сообщили, когда ребёнок был уже в очень плачевном состоянии, а преступник быстро постарался сбежать!" — написала женщина в соцсетях.
Она отметила, что в январе бывший супруг уже чуть не убил старшего сына, угрожая сброситься вместе с ребёнком со скалы. А затем устроил аварию, будучи пьяным и находясь в машине с мальчиком, но тогда всё замяли. По словам женщины, ей пришлось забрать заявление из полиции в обмен на малыша.
Сожжённый автомобиль. Видео © ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
В Следственном комитете уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, совершённого общеопасным способом, истязания беременной женщины, нарушения неприкосновенности частной жизни. Мама мальчика признана потерпевшей и уже допрошена, показания также дали родственники и "круг лиц, представляющий интересы для органов следствия". Правоохранители устанавливают точные причины и механизм возгорания, назначена экспертиза по изъятому из автомобиля газовому баллону и сгоревшей машине.
Кроме того, следователи дадут оценку обстановке в семье, а также действиям сотрудников системы профилактики при рассмотрении ранее направленных мамой мальчика заявлений и обращений.
Ранее Лайф рассказывал, что бывшая порнозвезда из мести нанесла двухлетнему сыну девять ножевых и отправила жуткое фото его отцу. Экс-актриса фильмов для взрослых из Венгрии перебралась в Италию вместе с маленьким сыном. Женщина хотела доказать бывшему мужу, что она достойна опеки над малышом, но теперь ей грозит тюрьма.
Комментариев: 2
И даже не называйте его мужчиной. Оно.
только расстрелять такого изверга