Крымчанин решил отомстить жене за развод и попытался сжечь четырёхлетнего сына

В крымской Алуште мужчина насильно забрал у бывшей супруги четырёхлетнего сына и пытался его сжечь. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

"6 октября текущего года мужчина забрал у бывшей супруги своего четырёхлетнего сына, с которым они отправились к озеру в районе села Лучистое. Находясь в автомобиле ВАЗ, мужчина осуществил поджог транспортного средства, в результате чего причинил ожоги себе и малолетнему сыну", — уточняется в релизе ведомства.

После случившегося мальчика и его горе-отца госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние оценивают как стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. Мужчина также находится на лечении в больнице под охраной сотрудников полиции.

По словам матери мальчика, бывший супруг забрал малыша насильно, после чего стал шантажировать женщину и запугивать её расправой. Она отметила, что всё это неадекват делал, желая отомстить за развод. Супружеская пара прожила вместе пять лет, которые, подчеркнула мать ребёнка, прошли в тирании. Женщина добавила, что до случившегося экс-супруг уже угрожал ей, шантажировал, рассылал её интимные фото, а также избивал и унижал. При этом она ранее обращалась к правоохранителям, однако результата это не дало.

"Ребёнок почти двое суток был без медпомощи, а потом ещё и скрывали его от меня! Эй, родственники, которые кричат: "Ну мы же всё равно сообщили!" Да, сообщили, когда ребёнок был уже в очень плачевном состоянии, а преступник быстро постарался сбежать!" — написала женщина в соцсетях.

Она отметила, что в январе бывший супруг уже чуть не убил старшего сына, угрожая сброситься вместе с ребёнком со скалы. А затем устроил аварию, будучи пьяным и находясь в машине с мальчиком, но тогда всё замяли. По словам женщины, ей пришлось забрать заявление из полиции в обмен на малыша.

Сожжённый автомобиль. Видео © ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Следственном комитете уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, совершённого общеопасным способом, истязания беременной женщины, нарушения неприкосновенности частной жизни. Мама мальчика признана потерпевшей и уже допрошена, показания также дали родственники и "круг лиц, представляющий интересы для органов следствия". Правоохранители устанавливают точные причины и механизм возгорания, назначена экспертиза по изъятому из автомобиля газовому баллону и сгоревшей машине.

Кроме того, следователи дадут оценку обстановке в семье, а также действиям сотрудников системы профилактики при рассмотрении ранее направленных мамой мальчика заявлений и обращений.