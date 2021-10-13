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Нуланд назвала очень продуктивными переговоры в Администрации Президента

После встречи дипломат отправилась к парку "Зарядье", где смогла насладиться видами столицы.

13 октября, 10:53

Скриншот видео © Телеканал "Звезда"

Нуланд оценила переговоры в Администрации Президента РФ. Видео © Телеканал "Звезда"

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула здание Администрации Президента России после проведённых переговоров с замглавы АП Дмитрием Козаком и помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Отвечая на вопрос одного из журналистов об итогах встречи, дипломат заметила, что она прошла "очень продуктивно".

Кремль считает контакты с Нуланд в Москве своевременными и необходимыми

Кремль считает контакты с Нуланд в Москве своевременными и необходимыми

После этого Нуланд отправилась к парку "Зарядье", где насладилась видами столицы.

Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в сферах образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.

Рябков и Нуланд на встрече в Москве не обсуждали Украину

Рябков и Нуланд на встрече в Москве не обсуждали Украину

В американской администрации тоже назвали переговоры Нуланд в Москве достаточно продуктивными. При этом примеров каких-то конкретных договорённостей или подробностей консультаций в Белом доме не привели.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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