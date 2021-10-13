Аналитики подсчитали, во сколько россиянам обойдётся обновление осеннего гардероба
Самыми популярными цветами одежды и обуви остаются чёрный, коричневый, синий, бежевый и серый.
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За полное обновление осеннего гардероба россиянам придётся выложить более 20 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики ведущей онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda и эксперты ЮKassa. Релиз есть в распоряжении Лайфа.
Женщинам новый гардероб обойдётся в 20 915 рублей, мужчинам — в 21 990 рублей. Причём, отмечают специалисты, в эту сумму входит базовый комплект: утеплённая куртка, джинсы, свитер, сапоги, шапки и шарф. Что касается цветовых предпочтений россиян, то самыми популярными в этом сезоне остаются чёрный, коричневый, синий, бежевый и серый.
Кроме того, указывается, что, по сравнению с сентябрём прошлого года, в первый осенний месяц 2021-го на 77% увеличилось количество онлайн-покупок одежды и обуви. Так, обороты интернет-магазинов выросли на 93%, а средний чек — на 9%, до 1745 рублей. Количество покупателей возросло на 68%, а онлайн-магазинов — на 13%.
Чаще всего россиянки покупают предметы осенне-зимнего гардероба. Так, спрос на куртки в последний месяц вырос на 51%, на дублёнки — на 38%, сапоги — на 32%, ботинки — на 25%. А мужчины уже с начала осени готовятся к зиме. Спрос на джинсы вырос на 38%, куртки — на 37%, пуховики — на 35%, ботинки — на 35%, пальто — на 21%.
"Спросу на тёплые, в том числе зимние вещи, в этом году способствовало раннее наступление холодов. Например, если в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге среднесуточная температура в сентябре была на 2,6 и на 2,7 градусов выше нормы, то в этом она ниже на 2 и 2,2 градуса соответственно", — говорится в релизе.
Также специалисты заметили рост продаж одежды и обуви премиум-сегмента. По данным ЮKassa, на товары, которые стоят от 50 до 80 тысяч рублей, спрос увеличился за год в 1,9 раза, на предметы гардероба от 80 до 100 тысяч рублей — в 3,1 раза, а от 100 до 500 тысяч рублей — в 2,9 раза.
Аналитики Lamoda отметили рост чека при покупке женских свитеров, брюк и пуловеров премиум-сегмента. А мужчины стали больше тратить на брюки (на 21%), свитера (на 20%) и куртки (на 18%)
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Ранее аналитики назвали брендовые вещи, на которые россияне тратятся охотнее всего. Мужчины чаще дам выбирают фирмы, известные во всём мире. Женщины же сочетают одежду из массмаркета с дорогими аксессуарами.
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