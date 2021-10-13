Путин очно примет участие в заседании клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с некоторыми ковидными ограничениями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате", — сказал Песков.