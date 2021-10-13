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Путин очно примет участие в заседании клуба "Валдай"

В прошлом году президент пообщался с участниками заседания дискуссионного клуба в режиме видеосвязи.

13 октября, 10:36
<p>Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL</p>

Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Президент России Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с некоторыми ковидными ограничениями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате", — сказал Песков.

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Валдайский форум состоится в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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