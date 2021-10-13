Путин очно примет участие в заседании клуба "Валдай"
В прошлом году президент пообщался с участниками заседания дискуссионного клуба в режиме видеосвязи.
Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL
Президент России Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с некоторыми ковидными ограничениями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате", — сказал Песков.
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Валдайский форум состоится в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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