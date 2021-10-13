Глава Татарстана: Энергетический кризис в Европе — надуманная проблема

Глава Татарстана назвал надуманным энергетический кризис в Европе. Видео © LIFE

Глава Татарстана Рустам Минниханов оценил сложившийся в мире энергетический кризис и назвал его надуманной проблемой. Помимо прочего, он объяснил, чем для России опасны высокие цены на нефть.

"Я думаю, это надуманная проблема. Если бы они чётко работали по долгосрочным контрактам, никаких проблем бы не было. Сегодня избыток ресурсов, их просто надо вовремя и правильно доставить", — сказал Минниханов в кулуарах Российской энергетической недели.

Кроме того, он обозначил, что для России опасны как низкие, так и высокие цены на нефть, ведь "после того, как высоко поднялся, очень больно падать", что страна это уже проходила. Минниханов также ответил на вопрос, является ли "Северный поток – 2" спасением для Европы, уточнив, что, кроме плюсов, никаких минусов от газопровода нет. А политики, которые выступают за ограничение его работы, действуют против своих стран, добавил глава Татарстана.