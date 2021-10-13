Комиссаров уверен, что уроки "Школы губернаторов" помогут Евраеву выстроить работу в Ярославской области
В настоящее время уже 42 выпускника программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС занимают должности глав российских регионов.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Генеральный директор "АНО Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров прокомментировал назначение выпускника "Школы губернаторов" Михаила Евраева на пост врио главы Ярославской области. Он участвовал в третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
"В настоящее время уже 42 выпускника программы кадрового резерва, которую в СМИ называют "Школой губернаторов", занимают должности глав регионов России. Каждое назначение для команды Президентской академии — подтверждение того, что программа востребована, а компетенции, которые приобретают слушатели, отвечают требованиям, стоящим перед современными управленцами", — подчеркнул Комиссаров.
Он добавил, что Евраев обладает богатым управленческим опытом на государственной службе: с 2004 по 2012 год он являлся начальником управления ФАС России, в 2012-м работал заместителем министра регионального развития РФ, с 2013 по 2018 год был заместителем министра связи и массовых коммуникаций России, где курировал вопросы почтовой связи, а с 2018 по 2021 год занимал должность заместителя руководителя ФАС России.
"Уверен, что знания и навыки, приобретённые на программе развития кадрового управленческого резерва, а также контакты, установленные с другими слушателями и выпускниками, помогут ему на позиции главы региона", — добавил директор ВШГУ РАНХиГС.
Напомним, что программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента Владимира Путина в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Её цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырёх потоков программы стало 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России". Сейчас идёт обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области. Прежний руководитель региона Дмитрий Миронов оставил свой пост и стал помощником главы государства.
А до этого Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его переходом в Госдуму. В нижней палате парламента он возглавил созданную фракцию партии "Единая Россия".
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