Комиссаров уверен, что уроки "Школы губернаторов" помогут Евраеву выстроить работу в Ярославской области

Генеральный директор "АНО Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров прокомментировал назначение выпускника "Школы губернаторов" Михаила Евраева на пост врио главы Ярославской области. Он участвовал в третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

"В настоящее время уже 42 выпускника программы кадрового резерва, которую в СМИ называют "Школой губернаторов", занимают должности глав регионов России. Каждое назначение для команды Президентской академии — подтверждение того, что программа востребована, а компетенции, которые приобретают слушатели, отвечают требованиям, стоящим перед современными управленцами", — подчеркнул Комиссаров.

Он добавил, что Евраев обладает богатым управленческим опытом на государственной службе: с 2004 по 2012 год он являлся начальником управления ФАС России, в 2012-м работал заместителем министра регионального развития РФ, с 2013 по 2018 год был заместителем министра связи и массовых коммуникаций России, где курировал вопросы почтовой связи, а с 2018 по 2021 год занимал должность заместителя руководителя ФАС России.

"Уверен, что знания и навыки, приобретённые на программе развития кадрового управленческого резерва, а также контакты, установленные с другими слушателями и выпускниками, помогут ему на позиции главы региона", — добавил директор ВШГУ РАНХиГС.