Минэнерго: Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной

Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут её проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — сказал министр.

При этом Шульгинов отметил, что, если украинская сторона столкнётся с недостатком мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, как в прошлые годы, Москва готова прийти на помощь, однако "всё будет зависеть от коммерческих условий".