Минэнерго: Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной
Если Киев столкнётся с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива, то Москва готова прийти на помощь, отметил глава ведомства.
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Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".
"В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут её проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — сказал министр.
При этом Шульгинов отметил, что, если украинская сторона столкнётся с недостатком мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, как в прошлые годы, Москва готова прийти на помощь, однако "всё будет зависеть от коммерческих условий".
Ранее глава СНБО Незалежной Алексей Данилов назвал Россию причастной к "уничтожению" Украины. Он отметил, что Киев стоит перед большими вызовами, среди которых в том числе присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.
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