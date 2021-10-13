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Минэнерго: Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной

Если Киев столкнётся с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива, то Москва готова прийти на помощь, отметил глава ведомства.

13 октября, 10:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут её проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — сказал министр.

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При этом Шульгинов отметил, что, если украинская сторона столкнётся с недостатком мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, как в прошлые годы, Москва готова прийти на помощь, однако "всё будет зависеть от коммерческих условий".

Ранее глава СНБО Незалежной Алексей Данилов назвал Россию причастной к "уничтожению" Украины. Он отметил, что Киев стоит перед большими вызовами, среди которых в том числе присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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