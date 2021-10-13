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Япония сделала России представление из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы

Глава МИД страны Ёсида потребовал отменить готовящийся визит, заявив, что он "противоречит позиции Токио по северным территориям".

13 октября, 09:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Японии сделало представление России из-за готовящейся поездки заместителей председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп на Южных Курилах. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида.

"Посещение [островов] российскими официальными лицами противоречит нашей позиции по северным территориям", — сказал дипломат на брифинге.

По словам главы МИД Японии, от российской стороны потребовали отменить поездку.

В Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России

В Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России

Ранее в Кабмине РФ сообщили, что Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин посетят Дальний Восток с проверкой поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В частности, они прибудут на рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на острове Итуруп.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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