Япония сделала России представление из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы
Глава МИД страны Ёсида потребовал отменить готовящийся визит, заявив, что он "противоречит позиции Токио по северным территориям".
Фото © Pixabay
Министерство иностранных дел Японии сделало представление России из-за готовящейся поездки заместителей председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп на Южных Курилах. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида.
"Посещение [островов] российскими официальными лицами противоречит нашей позиции по северным территориям", — сказал дипломат на брифинге.
По словам главы МИД Японии, от российской стороны потребовали отменить поездку.
Ранее в Кабмине РФ сообщили, что Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин посетят Дальний Восток с проверкой поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В частности, они прибудут на рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на острове Итуруп.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
Комментариев: 0