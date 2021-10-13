Япония сделала России представление из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы

Министерство иностранных дел Японии сделало представление России из-за готовящейся поездки заместителей председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп на Южных Курилах. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида.

"Посещение [островов] российскими официальными лицами противоречит нашей позиции по северным территориям", — сказал дипломат на брифинге.

По словам главы МИД Японии, от российской стороны потребовали отменить поездку.

Ранее в Кабмине РФ сообщили, что Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин посетят Дальний Восток с проверкой поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В частности, они прибудут на рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на острове Итуруп.