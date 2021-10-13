В Петербурге девятилетняя девочка попала в реанимацию после катания на картинге

Девятилетнюю девочку увезли в реанимацию после катания на картинге на детском дне рождения в Санкт-Петербурге. Как сообщает SHOT, компания детей отмечала праздник в ТЦ "Родео-драйв". Школьница села в карт и почти сразу влетела в ограждение, не проехав даже круга.

Девочку увезли в больницу в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали ушиб брюшной стенки, разрыв печени и поджелудочной.

Руководство картинга заявило, что перед заездом сотрудник трассы провёл для детей инструктаж, а пострадавшая перепутала педаль газа с тормозом. А за это они якобы ответственности не несут, так как родители подписали документы, что берут на себя ответственность за детей. Сейчас в деле разбираются следователи.