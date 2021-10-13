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В Петербурге девятилетняя девочка попала в реанимацию после катания на картинге

Врачи диагностировали у школьницы ушиб брюшной стенки, разрыв печени и поджелудочной.

13 октября, 09:59

Фото © Pixabay

Девятилетнюю девочку увезли в реанимацию после катания на картинге на детском дне рождения в Санкт-Петербурге. Как сообщает SHOT, компания детей отмечала праздник в ТЦ "Родео-драйв". Школьница села в карт и почти сразу влетела в ограждение, не проехав даже круга.

Девочку увезли в больницу в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали ушиб брюшной стенки, разрыв печени и поджелудочной.

Руководство картинга заявило, что перед заездом сотрудник трассы провёл для детей инструктаж, а пострадавшая перепутала педаль газа с тормозом. А за это они якобы ответственности не несут, так как родители подписали документы, что берут на себя ответственность за детей. Сейчас в деле разбираются следователи.

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А ранее Лайф рассказывал, как специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера спасли девятилетнего мальчика, который пострадал при неудачном падении с квадроцикла в Сургуте. По словам медиков, при поступлении в больницу жизнь школьника буквально висела на волоске.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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