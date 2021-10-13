Вдове Александра Солженицына провели срочную операцию на сердце

Вдове Александра Солженицына Наталье провели срочную операцию на сердце. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

82-летняя Наталья Дмитриевна вызвала скорую 10 октября, пожаловавшись на учащённое сердцебиение. Оказалось, что её пульс достигал 150 ударов в минуту, поэтому было решено провести хирургическое вмешательство. Процедура прошла без осложнений.

При этом прошедшим летом Солженицыной уже проводили операцию на сердце — чистили сосуды. В процессе восстановления вдова известного писателя жаловалась на боли в груди и одышку.