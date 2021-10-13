Вдове Александра Солженицына провели срочную операцию на сердце
82-летняя женщина обратилась в скорую с жалобами на учащённое сердцебиение, приехавшие медики установили, что пульс достигал 150 ударов в минуту.
Наталья Солженицына. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Вдове Александра Солженицына Наталье провели срочную операцию на сердце. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
82-летняя Наталья Дмитриевна вызвала скорую 10 октября, пожаловавшись на учащённое сердцебиение. Оказалось, что её пульс достигал 150 ударов в минуту, поэтому было решено провести хирургическое вмешательство. Процедура прошла без осложнений.
При этом прошедшим летом Солженицыной уже проводили операцию на сердце — чистили сосуды. В процессе восстановления вдова известного писателя жаловалась на боли в груди и одышку.
А ранее Лайф рассказывал, что шведская академия рассекретила архивы 50-летней давности о присуждении Солженицыну Нобелевской премии. Писатель получил награду "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы".
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