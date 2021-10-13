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Онищенко назвал две главные опасности четырёхдневных выходных

Как отметил экс-депутат, народ, вероятно, скоро "взмолится и будет просить отдыха от отдыха на работе".

13 октября, 10:19
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/onischenkogg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Геннадий Онищенко</a></p>

Фото © VK / Геннадий Онищенко

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко полагает, что из-за четырёхдневных выходных в ноябре по случаю Дня народного единства может вырасти заболеваемость коронавирусом.

"Здесь может оказаться две злые шутки: одна, если будет хорошая погода, то народ будет общаться интенсивно — и точно мы обеспечим подъём заболеваемости [по коронавирусу]. Второе — это то, что начнутся гости, застолья. Это тоже может повлиять, и в том числе на алкогольные дела. Поэтому давайте молить бога, чтобы была плохая погода и народ всё-таки отсиживался дома", — заявил экс-парламентарий Лайфу.

Онищенко напомнил россиянам о необходимости соблюдать антиковидные меры. А ещё выразил надежду, что пункты вакцинации от CoViD-19 в поликлиниках во время праздничных выходных будут работать. Тогда у россиян, которые ещё не привились, не будет "самого главного оправдания" о нехватке времени.

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"И желательно, чтобы на эти четыре дня наложили мораторий, чтобы об этом (что ВОЗ и некоторые страны пока не одобрили российскую антиковидную вакцину. — Прим. Лайфа) не писали СМИ. Да и, наверное, скоро народ взмолится и будет просить отдыха от отдыха на работе!" — заключил Геннадий Онищенко.

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Ранее россиянам напомнили о приближении четырёхдневных выходных. Отпускники могут рассчитывать на продление отдыха, а те, кого попросят поработать в эти дни, — на денежную компенсацию.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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