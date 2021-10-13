Онищенко назвал две главные опасности четырёхдневных выходных

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко полагает, что из-за четырёхдневных выходных в ноябре по случаю Дня народного единства может вырасти заболеваемость коронавирусом.

"Здесь может оказаться две злые шутки: одна, если будет хорошая погода, то народ будет общаться интенсивно — и точно мы обеспечим подъём заболеваемости [по коронавирусу]. Второе — это то, что начнутся гости, застолья. Это тоже может повлиять, и в том числе на алкогольные дела. Поэтому давайте молить бога, чтобы была плохая погода и народ всё-таки отсиживался дома", — заявил экс-парламентарий Лайфу.

Онищенко напомнил россиянам о необходимости соблюдать антиковидные меры. А ещё выразил надежду, что пункты вакцинации от CoViD-19 в поликлиниках во время праздничных выходных будут работать. Тогда у россиян, которые ещё не привились, не будет "самого главного оправдания" о нехватке времени.

"И желательно, чтобы на эти четыре дня наложили мораторий, чтобы об этом (что ВОЗ и некоторые страны пока не одобрили российскую антиковидную вакцину. — Прим. Лайфа) не писали СМИ. Да и, наверное, скоро народ взмолится и будет просить отдыха от отдыха на работе!" — заключил Геннадий Онищенко.