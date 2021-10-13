Первая нитка "Северного потока – 2" почти заполнена газом

Первая нитка "Северного потока – 2" практически заполнена газом, процесс не занимает много времени. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах Российской энергетической недели.

"Это немного времени, она уже практически заполнена", — приводит его слова ТАСС.