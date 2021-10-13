Первая нитка "Северного потока – 2" почти заполнена газом
Глава думского комитета по энергетике надеется, что сертификация газопровода завершится уже в этом году.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Первая нитка "Северного потока – 2" практически заполнена газом, процесс не занимает много времени. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах Российской энергетической недели.
"Это немного времени, она уже практически заполнена", — приводит его слова ТАСС.
Парламентарий также выразил надежду, что сертификация газопровода завершится уже в этом году и коммерческие поставки топлива начнутся до конца 2021-го.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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