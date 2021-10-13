Песков подтвердил планы Путина провести серию военных совещаний осенью
Когда именно они будут проходить, пока не сообщается. Неизвестным остаётся и состав участников мероприятий.
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Президент России Владимир Путин планирует проведение осенней серии военных совещаний. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф рассказывал о том, какие наставления Владимир Путин дал новой Госдуме в первый день её работы. Насколько внимательно депутаты слушали главу государства, станет понятно совсем скоро, когда они будут принимать бюджет страны. Спрашивать будут строго даже с многочисленных думских "новичков".
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