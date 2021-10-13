Песков подтвердил планы Путина провести серию военных совещаний осенью

Ранее Лайф рассказывал о том, какие наставления Владимир Путин дал новой Госдуме в первый день её работы. Насколько внимательно депутаты слушали главу государства, станет понятно совсем скоро, когда они будут принимать бюджет страны. Спрашивать будут строго даже с многочисленных думских "новичков".