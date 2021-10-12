Какие наставления Путин дал новой Госдуме в первый день её работы

После сентябрьских выборов состав Госдумы обновился наполовину, стало на одну партию больше, но абсолютно все народные избранники, как отметил Владимир Путин, "люди деятельные, неравнодушные, уже состоявшиеся, проявившие себя в политике, в общественном служении, в своей профессии".

"Такой вектор на обновление задала партия "Единая Россия". В её фракции, которая сохранила конституционное большинство, — 48,5 процента, тоже почти половина — это именно новые депутаты", — отметил глава государства на встрече с депутатами в Кремле.

Путин обратил внимание, что партия власти не стала устанавливать монополии на руководство комитетами, несмотря на конституционное большинство. Половину комитетов "Единая Россия" отдала другим партиям, тем самым разделяя с ними ответственность за ситуацию в стране. Так, 17 комитетов возглавили представители "Единой России", пять комитетов — КПРФ, четыре комитета — за ЛДПР, столько же — за "Справедливой Россией — За правду" и два комитета — за "Новыми людьми".

Отличился восьмой созыв и существенным обновлением кадров. В частности, много "новеньких" оказалось на месте заместителей и первых заместителей руководителей комитетов, причём часть из них — участники движения "Мы вместе" и активисты ОНФ. Кроме того, в руководстве думских комитетов оказалось 16 победителей конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России. Политика". И спрос с новичков будет таким же строгим, как и с их уже опытных коллег.

"Для этого придётся работать всем, причём более ответственно, понимая, что эта проблема у нас существует и она должна быть во главе повестки. Мы должны совместно с правительством стараться сделать всё для того, чтобы каждая социальная группа, которая чувствует проблему, получила помощь и поддержку", — сказал думский спикер.

Наставления президента депутаты восприняли как руководство к действию. Так, глава "бюджетного" комитета Андрей Макаров рассказал Лайфу, что деньги на все социальные инициативы есть — главное, правильно распределить их в бюджете, чем парламент и займётся в ближайшие дни.

"Все только говорят, что поручения президента выполнят, но иногда обещают, но не делают", — заметили мы в разговоре с депутатом.

"У любого человека в стране не возникает сомнений в том, что поручения президента выполняются неукоснительно," — заявил Макаров.