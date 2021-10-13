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Песков: Рост цен мог быть ещё больше, если бы не действия кабмина и ЦБ

В Кремле отметили, что ситуацию с инфляцией пока удаётся "амортизировать", хотя давление внешних факторов очень серьёзное.

13 октября, 10:45
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Цены в России могли бы расти ещё быстрее, но грамотные действия правительства и Центробанка позволяют сдерживать инфляцию. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание на прозвучавшую накануне инициативу Владимира Путина об индексации маткапитала по фактической, а не прогнозной инфляции.

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся, но всё-таки надо отдать должное: такой рост цен мог бы быть и больше, потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьёзно", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, в России удаётся сдерживать рост цен и "амортизировать ситуацию" благодаря кабмину и ведомству Эльвиры Набиуллиной.

В кабмине спрогнозировали скорое "выправление" цен на продукты

В кабмине спрогнозировали скорое "выправление" цен на продукты

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года инфляция в России превысит прогнозный уровень в 5,8%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Глава государства напомнил, что экономика страны в целом восстановилась до докризисного уровня, однако осталось ещё достаточно проблем, включая инфляцию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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