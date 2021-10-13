Под Волгоградом ищут сбежавшего заключённого, который изнасиловал школьницу

В Волгоградской области разыскивают сбежавшего заключённого, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону Наталия Рудник. На одежде потерпевшей были обнаружены биологические следы ранее судимого уроженца Ульяновска Дмитрия Милохова — личность подозреваемого установили по результатам экспертиз.

В Следственном комитете пояснили, что Милохов отбывал наказание в колонии-поселении за совершение имущественных преступлений, но самовольно покинул исправительное учреждение. С 13 октября его официально объявили в розыск.

Приметы подозреваемого: рост 175–185 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые коротко стриженные, глаза голубые. На кисти правой руки есть татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье наколка в виде паука и "крест" на груди.