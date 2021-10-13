Под Волгоградом ищут сбежавшего заключённого, который изнасиловал школьницу
29-летний Дмитрий Милохов отбывал наказание в колонии-поселении за имущественные преступления. Сидел он в Ульяновске, а новое преступление совершил за 800 километров от этого места.
Подозреваемый Дмитрий Милохов.
В Волгоградской области разыскивают сбежавшего заключённого, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону Наталия Рудник. На одежде потерпевшей были обнаружены биологические следы ранее судимого уроженца Ульяновска Дмитрия Милохова — личность подозреваемого установили по результатам экспертиз.
В Следственном комитете пояснили, что Милохов отбывал наказание в колонии-поселении за совершение имущественных преступлений, но самовольно покинул исправительное учреждение. С 13 октября его официально объявили в розыск.
Приметы подозреваемого: рост 175–185 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые коротко стриженные, глаза голубые. На кисти правой руки есть татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье наколка в виде паука и "крест" на груди.
"Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождения или последнем месте пребывания Милохова, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-960-873-00-01, 8-937-567-46-10, 8(8442) 93-76-30. Конфиденциальность гарантируется", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
Ранее Лайф рассказывал, что не так давно пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Поймали всех, в том числе и Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.
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