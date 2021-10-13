Защитник "Зенита" Караваев вернулся к тренировкам в общей группе
При этом ближайшую встречу могут пропустить полузащитники Вильмар Барриос и Клаудиньо.
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Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев продолжает восстановление после полученной травмы и уже начал тренировки в общей группе петербуржцев. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
"Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет", — отметил Семак.
Кроме того, под вопросом находится участие в ближайшем матче против тульского "Арсенала" полузащитника Вильмара Барриоса, который находится в расположении сборной Колумбии, и пока нет понимания, как он будет возвращаться в Россию.
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Добавим, что матч "Зенита" и тульского "Арсенала" пройдёт в субботу, 16 октября, в 14:00 по московскому времени.
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