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Защитник "Зенита" Караваев вернулся к тренировкам в общей группе

При этом ближайшую встречу могут пропустить полузащитники Вильмар Барриос и Клаудиньо.

13 октября, 11:44
<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/50217/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Фото © ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев продолжает восстановление после полученной травмы и уже начал тренировки в общей группе петербуржцев. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет", — отметил Семак.

Кроме того, под вопросом находится участие в ближайшем матче против тульского "Арсенала" полузащитника Вильмара Барриоса, который находится в расположении сборной Колумбии, и пока нет понимания, как он будет возвращаться в Россию.

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Добавим, что матч "Зенита" и тульского "Арсенала" пройдёт в субботу, 16 октября, в 14:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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