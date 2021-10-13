Защитник "Зенита" Караваев вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев продолжает восстановление после полученной травмы и уже начал тренировки в общей группе петербуржцев. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет", — отметил Семак.

Кроме того, под вопросом находится участие в ближайшем матче против тульского "Арсенала" полузащитника Вильмара Барриоса, который находится в расположении сборной Колумбии, и пока нет понимания, как он будет возвращаться в Россию.