НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Учусь, как не быть дебилом": Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, почему ему не нравится Макгрегор

А вот легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду он, напротив, уважает.

13 октября, 12:17

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / АР / Evan Agostini

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян признался, что ему не нравится ирландский боец Конор Макгрегор, и объяснил почему.

"Он (Макгрегор. — Прим. Лайфа) мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом", — заявил Далалоян в эфире шоу "50 вопросов" на платформе Premier.

Шоумен, а не спортсмен: Как Конор Макгрегор из чемпиона UFC превратился в короля скандалов

Шоумен, а не спортсмен: Как Конор Макгрегор из чемпиона UFC превратился в короля скандалов

Как подчеркнул его коллега Никита Нагорный, важно следить за человеком и не повторять его плохие поступки, такие как пропаганда алкогольных напитков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1