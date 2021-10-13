"Учусь, как не быть дебилом": Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, почему ему не нравится Макгрегор
А вот легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду он, напротив, уважает.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / АР / Evan Agostini
Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян признался, что ему не нравится ирландский боец Конор Макгрегор, и объяснил почему.
"Он (Макгрегор. — Прим. Лайфа) мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом", — заявил Далалоян в эфире шоу "50 вопросов" на платформе Premier.
Как подчеркнул его коллега Никита Нагорный, важно следить за человеком и не повторять его плохие поступки, такие как пропаганда алкогольных напитков.
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