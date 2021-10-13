" Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу! " — заявил Ковалёв.

Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов в своём инстаграме решил потроллить Конора Макгрегора и выложил с ним фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Сама фраза является отсылкой к недавней драке в московском метро, в которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".