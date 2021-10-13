"Думал, что фейк": Избитый приезжими не увидел ничего плохого в шутке Хабиба
Ранее боец решил потроллить извечного соперника Конора Макгрегора, вспомнив недавний инцидент в столичной подземке.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Избитый тремя мужчинами в метро Роман Ковалёв в беседе с "Газетой.ru" прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова, в которой он упомянул недавнее происшествие.
"Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу!" — заявил Ковалёв.
Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов в своём инстаграме решил потроллить Конора Макгрегора и выложил с ним фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Сама фраза является отсылкой к недавней драке в московском метро, в которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".
ММА. Интересное по теме
Милонов призвал Хабиба пояснить шутку про избиение приезжими мужчины в метро
сегодня в 12:51
"Учусь, как не быть дебилом": Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, почему ему не нравится Макгрегор
сегодня в 12:17
"Совершенно не смешно": В Госдуме назвали неуместной шутку Хабиба об избиении приезжими в метро
сегодня в 10:51
Комментариев: 0