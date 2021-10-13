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"Спартаку" согласовали 30% заполняемости стадиона на ближайшие матчи

Красно-белых ждут встречи чемпионата России с "Динамо" и "Ростовом", а также игра с "Лестером" в Лиге Европы.

13 октября, 13:32
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Заполняемость домашнего стадиона "Спартака" на ближайшие матчи составит до 30% от общей вместимости арены. Об этом порталу Sport24 рассказал глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

При этом попасть на арену фанаты смогут лишь при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе.

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Добавим, что речь идёт о двух матчах чемпионата России — против "Динамо" и "Ростова", а также об игре в Лиге Европы против английского "Лестера".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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