"Спартаку" согласовали 30% заполняемости стадиона на ближайшие матчи
Красно-белых ждут встречи чемпионата России с "Динамо" и "Ростовом", а также игра с "Лестером" в Лиге Европы.
Фото © ФК "Спартак"
Заполняемость домашнего стадиона "Спартака" на ближайшие матчи составит до 30% от общей вместимости арены. Об этом порталу Sport24 рассказал глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.
При этом попасть на арену фанаты смогут лишь при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе.
Добавим, что речь идёт о двух матчах чемпионата России — против "Динамо" и "Ростова", а также об игре в Лиге Европы против английского "Лестера".
Комментариев: 0