"Спартаку" согласовали 30% заполняемости стадиона на ближайшие матчи

Заполняемость домашнего стадиона "Спартака" на ближайшие матчи составит до 30% от общей вместимости арены. Об этом порталу Sport24 рассказал глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

При этом попасть на арену фанаты смогут лишь при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе.