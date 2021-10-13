Участницу Олимпиады в Токио обнаружили мёртвой в собственном доме

По предварительным данным, убить спортсменку мог её муж.

Участница Олимпийских игр в Токио Агнес Тироп (кенийская бегунья) найдена мёртвой в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Кении.

По предварительным данным, бегунью убил собственный муж. На теле 25-летней бегуньи были обнаружены ножевые ранения.