Участницу Олимпиады в Токио обнаружили мёртвой в собственном доме

Участница Олимпийских игр в Токио Агнес Тироп (кенийская бегунья) найдена мёртвой в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Кении.

Добавим, что на Олимпиаде в Токио Тироп стала четвёртой в забеге на дистанции 5000 метров. Она также дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира в беге на дистанцию 10 000 метров.