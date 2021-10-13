Участницу Олимпиады в Токио обнаружили мёртвой в собственном доме
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По предварительным данным, убить спортсменку мог её муж.
Участница Олимпийских игр в Токио Агнес Тироп (кенийская бегунья) найдена мёртвой в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Кении.
По предварительным данным, бегунью убил собственный муж. На теле 25-летней бегуньи были обнаружены ножевые ранения.
Добавим, что на Олимпиаде в Токио Тироп стала четвёртой в забеге на дистанции 5000 метров. Она также дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира в беге на дистанцию 10 000 метров.