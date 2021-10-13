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Регион
Опубликовано 13 октября 2021, 14:25

Участницу Олимпиады в Токио обнаружили мёртвой в собственном доме

Фото © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Фото © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

По предварительным данным, убить спортсменку мог её муж.

Участница Олимпийских игр в Токио Агнес Тироп (кенийская бегунья) найдена мёртвой в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Кении.

По предварительным данным, бегунью убил собственный муж. На теле 25-летней бегуньи были обнаружены ножевые ранения.

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Добавим, что на Олимпиаде в Токио Тироп стала четвёртой в забеге на дистанции 5000 метров. Она также дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира в беге на дистанцию 10 000 метров.

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Шамиль Гаджиев
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