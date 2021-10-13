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Путин: Оппозиция у нас жива, работает, жёстко критикует власть

Вполне возможно, что такой ситуации нет в других странах мира, отметил глава государства.

13 октября, 14:24
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиция в РФ работает и жёстко критикует власть. Об этом он сообщил во время выступления на Российской энергетической неделе.

"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, повторю ещё раз, как, может быть, в других странах это не делают", — сказал Путин.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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