Путин: Оппозиция у нас жива, работает, жёстко критикует власть

Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиция в РФ работает и жёстко критикует власть. Об этом он сообщил во время выступления на Российской энергетической неделе.

"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, повторю ещё раз, как, может быть, в других странах это не делают", — сказал Путин.