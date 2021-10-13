Путин: Оппозиция у нас жива, работает, жёстко критикует власть
Вполне возможно, что такой ситуации нет в других странах мира, отметил глава государства.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиция в РФ работает и жёстко критикует власть. Об этом он сообщил во время выступления на Российской энергетической неделе.
"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, повторю ещё раз, как, может быть, в других странах это не делают", — сказал Путин.
Ранее Путин назвал ненормальным преследование журналистов. Российский лидер отметил, что, согласно статистике, подобное происходит во многих странах мира.
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