Путин назвал ненормальным преследование журналистов

Президент России Владимир Путин считает ненормальным, когда сотрудники СМИ подвергаются преследованию. Об этом он заявил, выступая на Российской энергетической неделе.

"Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмём количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит", — сказал Путин.