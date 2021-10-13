Путин назвал ненормальным преследование журналистов
Российский лидер отметил, что, согласно статистике, подобное происходит во многих странах мира.
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Президент России Владимир Путин считает ненормальным, когда сотрудники СМИ подвергаются преследованию. Об этом он заявил, выступая на Российской энергетической неделе.
"Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмём количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит", — сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский дипломат в ООН назвал всех российских журналистов террористами. По его мнению, представители СМИ "обучены не тому, чтобы сообщать людям правду".
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