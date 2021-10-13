Путин: Власти России очень переживают в связи с падением доходов населения

"Да, у нас есть проблемы в экономике. У нас, как и во всём мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на этот счёт и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это всё привело к росту доходов населения", — отметил глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели.