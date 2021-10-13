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Путин: Власти России очень переживают в связи с падением доходов населения

Президент затрагивал эту проблему накануне: в ходе встречи с депутатами Госдумы он назвал низкие доходы миллионов граждан главным врагом российского общества.

13 октября, 13:58

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны очень переживают из-за падения доходов населения и стараются выстроить работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста.

"Да, у нас есть проблемы в экономике. У нас, как и во всём мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на этот счёт и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это всё привело к росту доходов населения", — отметил глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Володин рассказал, как Госдума будет добиваться повышения доходов россиян

Володин рассказал, как Госдума будет добиваться повышения доходов россиян

Президент затрагивал эту проблему накануне: в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. О задаче повышения доходов россиян глава государства заявлял и в сентябре — на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Владимир Путин призывал свести уровень бедности к минимуму и вытащить значительное число граждан из этого состояния.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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