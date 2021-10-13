Путин: Власти России очень переживают в связи с падением доходов населения
Президент затрагивал эту проблему накануне: в ходе встречи с депутатами Госдумы он назвал низкие доходы миллионов граждан главным врагом российского общества.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны очень переживают из-за падения доходов населения и стараются выстроить работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста.
"Да, у нас есть проблемы в экономике. У нас, как и во всём мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на этот счёт и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это всё привело к росту доходов населения", — отметил глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Президент затрагивал эту проблему накануне: в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. О задаче повышения доходов россиян глава государства заявлял и в сентябре — на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Владимир Путин призывал свести уровень бедности к минимуму и вытащить значительное число граждан из этого состояния.
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