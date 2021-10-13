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Facebook заблокировал пост об украшенной под хохлому ракете "Союз"

В уведомлении от соцсети сказано, что публикация вызывает "ненависть". Вероятно, всё дело в алгоритмах, принимающих за оскорбление похожие на "хохол" слова.

13 октября, 13:38
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/32930/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © "Роскосмос"

Пост популяризатора космонавтики Виталия Егорова с ракетой-носителем "Союз-2.1а", украшенной под хохлому, оказался заблокирован в "Фейсбуке" за "враждебные высказывания и оскорбления".

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете "Роскосмоса". Имейте в виду, что "Фейсбук" её ненавидит. Так и пишет — "ненависть"!" — указал он в соцсети.

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В опубликованных скриншотах уведомления от "Фейсбука" объясняется, что публикация нарушает нормы сообщества, поэтому и была скрыта от других пользователей.

Напомним, ранее футбольный тренер Дмитрий Хохлов подал на Facebook в суд, так как социальная сеть блокирует его фамилию при каждом упоминании из-за того, что расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев. Судебное заседание состоится в феврале.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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