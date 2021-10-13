Facebook заблокировал пост об украшенной под хохлому ракете "Союз"

Пост популяризатора космонавтики Виталия Егорова с ракетой-носителем "Союз-2.1а", украшенной под хохлому, оказался заблокирован в "Фейсбуке" за "враждебные высказывания и оскорбления".

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете "Роскосмоса". Имейте в виду, что "Фейсбук" её ненавидит. Так и пишет — "ненависть"!" — указал он в соцсети.

В опубликованных скриншотах уведомления от "Фейсбука" объясняется, что публикация нарушает нормы сообщества, поэтому и была скрыта от других пользователей.