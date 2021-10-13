Facebook заблокировал пост об украшенной под хохлому ракете "Союз"
В уведомлении от соцсети сказано, что публикация вызывает "ненависть". Вероятно, всё дело в алгоритмах, принимающих за оскорбление похожие на "хохол" слова.
Фото © "Роскосмос"
Пост популяризатора космонавтики Виталия Егорова с ракетой-носителем "Союз-2.1а", украшенной под хохлому, оказался заблокирован в "Фейсбуке" за "враждебные высказывания и оскорбления".
"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете "Роскосмоса". Имейте в виду, что "Фейсбук" её ненавидит. Так и пишет — "ненависть"!" — указал он в соцсети.
В опубликованных скриншотах уведомления от "Фейсбука" объясняется, что публикация нарушает нормы сообщества, поэтому и была скрыта от других пользователей.
Напомним, ранее футбольный тренер Дмитрий Хохлов подал на Facebook в суд, так как социальная сеть блокирует его фамилию при каждом упоминании из-за того, что расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев. Судебное заседание состоится в феврале.
Комментариев: 0