Эффективность "Спутника лайт" против дельта-штамма ковида оценили в 70%

Эффективность однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" (первый компонент препарата "Спутник V") против штамма "дельта" в течение трёх месяцев после вакцинации составляет 70%. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Согласно данным НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, вакцина "Спутник лайт" продемонстрировала эффективную защиту против дельта-варианта коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%", — говорится в релизе.

Также отмечается, что материал с результатами анализа направлен порталу MedRxiv, публикующему научные статьи в области медицины.