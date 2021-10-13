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Эффективность "Спутника лайт" против дельта-штамма ковида оценили в 70%

А в возрастной группе до 60 лет эффективность отечественной антиковидной вакцины превысила 75%.

13 октября, 13:32
<p>Фото © T.me / <a href="https://t.me/sputnik_vaccine/1677" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спутник V"</a></p>

Фото © T.me / "Спутник V"

Эффективность однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" (первый компонент препарата "Спутник V") против штамма "дельта" в течение трёх месяцев после вакцинации составляет 70%. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Согласно данным НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, вакцина "Спутник лайт" продемонстрировала эффективную защиту против дельта-варианта коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%", — говорится в релизе.

Также отмечается, что материал с результатами анализа направлен порталу MedRxiv, публикующему научные статьи в области медицины.

Ранее Минздрав разрешил проведение второй фазы испытаний вакцины от ковида в виде спрея. Исследования препарата будут вестись на базе центра "Экобезопасность" в Санкт-Петербурге. В них примут участие 500 добровольцев.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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