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Ликсутов сообщил о запуске поезда с интерактивными дисплеями в окнах метро Москвы

Вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране.

13 октября, 13:32
<p>Фото © <a href="https://t.me/DtRoad/11721" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / DtRoad</a></p>

Фото © t.me / DtRoad

В окнах поезда Таганско-Краснопресненской линии столичного метро установили два интерактивных дисплея, и теперь пассажиры вместо обычного тоннеля смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Помимо Москвы такие инновационные технологии тестируют только в метро Пекина и Шэньчжэня.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, поезд пока запущен в тестовом формате. Через некоторое время подведут итоги опроса пассажиров и на их основе примут решение о дальнейшей реализации данного проекта.

"Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров московского транспорта. Мэр города поставил задачу: всё самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь. В тестовом режиме на Таганско-Краснопресненской линии метро мы запустили поезд с интерактивными дисплеями, размещёнными прямо в окнах вагонов. Наши партнёры взяли на себя все расходы по размещению этих экранов", — пояснил он.

Ликсутов: Пассажиропоток в Москве восстановился почти на 85%

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве усовершенствуют билетную систему проезда в метро. Благодаря развитию сервисов оплаты очереди в кассы столичного метрополитена сократились в 3,3 раза за десять лет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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