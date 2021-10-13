Ликсутов сообщил о запуске поезда с интерактивными дисплеями в окнах метро Москвы

В окнах поезда Таганско-Краснопресненской линии столичного метро установили два интерактивных дисплея, и теперь пассажиры вместо обычного тоннеля смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Помимо Москвы такие инновационные технологии тестируют только в метро Пекина и Шэньчжэня.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, поезд пока запущен в тестовом формате. Через некоторое время подведут итоги опроса пассажиров и на их основе примут решение о дальнейшей реализации данного проекта.

"Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров московского транспорта. Мэр города поставил задачу: всё самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь. В тестовом режиме на Таганско-Краснопресненской линии метро мы запустили поезд с интерактивными дисплеями, размещёнными прямо в окнах вагонов. Наши партнёры взяли на себя все расходы по размещению этих экранов", — пояснил он.