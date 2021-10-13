Из краснодарской психбольницы сбежали трое пациентов с судимостью

Из специализированной психиатрической больницы № 1 в Краснодаре сбежали трое пациентов, двое из которых попали в лечебницу по решению суда. Об этом сообщают источники Лайфа. Дерзкий побег произошёл ещё в половине первого ночи, но в полицию информация поступила только с утра. По предварительной информации, беглецы подпилили ограждение в районе улицы Красной и покинули территорию больницы. Все трое были в больничной одежде — в пижаме и тапочках.

Стешенко был судим по статье "Убийство", но суд заменил ему срок на принудительное лечение, причём ранее он уже уходил из больницы, но его вылавливали в доме матери в станице Константиновской под Краснодаром. Иванчук судим по статье "Мошенничество", а Житников не имел проблем с законом и подался в бега, скорее всего, просто за компанию. Его по горячим делам удалось задержать и вернуть в стационар, а Стешенко и Иванчук продолжают скрываться.