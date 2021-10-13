Задержанного за педофилию актёра из "Улиц разбитых фонарей" обвинили в спаивании подростка
Всё происходило в квартире артиста в Санкт-Петербурге. В отношении 63-летнего подозреваемого возбуждено новое уголовное дело.
Никита Струков. Фото © Kino-teatr.ru
Задержанному по подозрению в педофилии актёру сериала "Улицы разбитых фонарей" Никите Струкову предъявлено новое обвинение, на этот раз — в спаивании несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.
В отношении 63-летнего актёра возбуждено уголовное дело. По данным издания, с 1 октября 2019 года по 24 января 2021 года он неоднократно склонял к употреблению спиртного школьника, которому в то время было 14–15 лет. Это происходило в доме артиста на Канонерском острове.
"В голове не укладывается": Коллеги и воспитанники актёра из "Улиц разбитых фонарей" не верят, что он развращал мальчиков
Напомним, актёра Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге в апреле текущего года по подозрению в педофилии. Как рассказал Лайфу источник, всплыли его прошлые прегрешения — он совершил развратные действия по отношению ещё к двум мальчикам. Всё началось с заявления пятнадцатилетнего подростка. Он познакомился со Струковым в детском лагере, где последний был вожатым. Мальчик обвинил актёра в домогательствах, тогда тоже возбудили дело, но до суда Струкова оставили под подпиской о невыезде.
Комментариев: 0