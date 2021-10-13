Задержанного за педофилию актёра из "Улиц разбитых фонарей" обвинили в спаивании подростка

Задержанному по подозрению в педофилии актёру сериала "Улицы разбитых фонарей" Никите Струкову предъявлено новое обвинение, на этот раз — в спаивании несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.

В отношении 63-летнего актёра возбуждено уголовное дело. По данным издания, с 1 октября 2019 года по 24 января 2021 года он неоднократно склонял к употреблению спиртного школьника, которому в то время было 14–15 лет. Это происходило в доме артиста на Канонерском острове.