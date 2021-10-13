Путин намекнул на возможность новых встреч с Байденом
Российский лидер отметил, что с главой США у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения.
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Президент России Владимир Путин заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая побывала с визитом в Москве, в том числе обсуждала с российскими коллегами возможность новых контактов лидеров двух стран.
"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом [США Джо] Байденом", — сообщил Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Российский лидер отметил, что с американским коллегой у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения. При этом он добавил, что ситуацию с ценами на нефть и сделкой ОПЕК+ с Байденом не обсуждал.
Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США. 13 сентября после переговоров в АП РФ и прогулки по парку "Зарядье" Нуланд уехала в аэропорт.
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