Путин намекнул на возможность новых встреч с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая побывала с визитом в Москве, в том числе обсуждала с российскими коллегами возможность новых контактов лидеров двух стран.

"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом [США Джо] Байденом", — сообщил Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Российский лидер отметил, что с американским коллегой у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения. При этом он добавил, что ситуацию с ценами на нефть и сделкой ОПЕК+ с Байденом не обсуждал.